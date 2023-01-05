Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена моложе ее на 19 лет

Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца, пишет Пятый канал. Возлюбленный артистки - бизнесмен Валерий Руднев, который младше ее на 19 лет. Мужчина надел на палец российской звезды шикарное кольцо стоимостью 660 тысяч рублей. Певица хотела сохранить событие в тайне, однако ее близкая подруга выложила снимок знаменитой невесты в Сеть.

Татьяна не ждала, что Валерий решится на такой шаг. Они вместе уже три года, но артистка придерживалась мнения, что если

избранник не позвал замуж через несколько месяцев, то никогда не позовет.

Буланова говорит, что комфортно чувствовала себя без штампа в паспорте. Мужчина нашел общий язык с ее сыновьями Никитой и Александром.

При этом исполнительница сильно волновалась перед знакомством с родителями любимого. Она не знала, примут ли родственники выбор сына, ведь артистка старше его, да еще с двумя детьми. Однако позже оказалось, что тревоги Булановой были напрасны и вскоре звездная блондинка в этом окончательно убедилась.



