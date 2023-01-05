«Валите из России!»: Альбине Джанабаевой прилетело из-за Валерия Меладзе, защитившего Украину

Недавно Валерий Меладзе угодил в скандал, на одном из корпоративов поддержав Украину. После этого российские пользователи захейтили не только самого певца, но и его супругу Альбину Джанабаеву. Пока звезда, предпочитающая не вмешиваться в политику, не комментировала произошедшее с мужем.

Артистка несколько месяцев не публикует посты в соцсетях. Но хейтеры оставили много негативных комментариев под ее старыми публикациями. Подписчики просят артистку убраться из России со всеми родственниками:

«Валите из России со своим мужем. Такие, как вы, нам не нужны»;

«Какая это мерзость, докатились! В такое время говорить подобное — позор!»;

«И вашим, и нашим —споем, спляшем»;

«Надеемся, твое последнее фото, сделанное в РФ!

«Вон отсюда!»

Правда, нашлись фанаты, которые встали на сторону Альбины. Они посоветовал Джанабаевой не обращать внимания на негатив со стороны незнакомых ей людей.





