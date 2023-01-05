Вышел дебютный трейлер фильма «Восстание зловещих мертвецов»

Американская компания Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Восстание зловещих мертвецов». Это новая картина в известной хоррор-серии, главным лицом которой стал киноактёр Брюс Кэмпбелл.

По всей видимости, с классической трилогией картину роднит только известная книга Некрономикон, которая способна призывать зло в мир. Также события нового фильма развернутся не в лестной местности, а в городе.

Поставил новый проект Ли Кронин. Режиссёр известен работами «50 штатов страха» и «Другого». Главные роли в новинке исполнили Алисса Сазерленд, Морган Дейвис, Лили Салливан.

По сюжету Бет наносит визит старшей сестре Элли, которая сама воспитывает трёх детей. Счастливое воссоединение прервалось из-за обнаружения таинственной книги, втягивающей семью в тяжелую борьбу за выживание.

Премьера «Восстание зловещих мертвецов»в кинотеатрах запланирована на апрель 2023 года.

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