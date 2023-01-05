Жена Никиты Михалкова Татьяна не подтвердила слухи о тяжелом состоянии кинорежиссера

В ряде российских СМИ распространяется информация о тяжелом состоянии оскароносного кинорежиссера РФ Никиты Михалкова после ковидной пневмонии. Как проинформировала жена сценариста, в настоящее время его перевозят в Москву.

Татьяна Евгеньевна призвала воздержаться от преждевременных утверждений о тяжелом состоянии здоровья режиссера.

«Точный диагноз пока что не известен», – прокомментировала женщина.

Напомним, что телеграм-каналы стали пестрить версиями о разных диагнозах Михалкова. Сообщалось, что якобы режиссер сперва находился в ГКБ № 67, но затем медики перевезли его ковидную больницу при помощи реанимационной бригады.