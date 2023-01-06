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Журналист Кронауэр выразил мнение о геополитической ситуации

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Журналист Кронауэр выразил мнение о геополитической ситуации
В Мире
Фото из открытых источников

Немецкий журналист Кронауэр опубликовал статью, в которой объяснил, почему, по его мнению, западные государства утрачивают прежние влиятельные позиции на международной арене. Он подчеркивает реакцию политических властей разных государств на введение санкций против российской экономики.

Журналист обратил внимание, что вслед за США европейским союзом и Японией другие государства не присоединились к санкционной политике. По его мнению, это свидетельствует о стремлении их политических властей к суверенному курсу, неподконтрольному западным государствам. Кронауэр также отметил дальнейшее усиление экономических позиций Российской Федерации, Китая и Индии. Он считает, что влияние США и ЕС в международной экономике снижается. 

«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», – написал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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