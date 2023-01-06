Акар сделал заявление о зерновой сделке

Руководитель турецкого оборонного ведомства Акар в ходе своего выступления в городе Токат на севере государства сделал заявление о количестве вывезенного зерна из украинских черноморских портов за весь период соблюдения соответствующей сделки.

Договор о формировании транспортных морских путей для перевозки продовольствия, удобрений по Черному морю из портов Украины был заключен летом 2022 года между политическими властями Российской Федерации, Турции, киевским режимом и ООН. С 22 июля началась работа согласно договору по транспортировке зерна, другой продукции из Украины в другие государства. С того времени, по сообщению Акара, из украинских черноморских портов было вывезено 17 миллионов тонн зерна.