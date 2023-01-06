Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову

5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане обеспокоены состоянием своего кумира. Друг детства актёра Александр Адабашьян сообщил, что врачи до сих пор не поставили Михалкову диагноз.

6 января Адабашьян общался с медиками, у которых поинтересовался состоянием здоровья Никиты Сергеевича. Сейчас кинорежиссёр в больнице, однако точный диагноз неизвестен. По заявлению артиста, это похоже на простуду либо грипп. У Михалкова из симптомов лишь повышенная температура.

Александр также опроверг слухи о том, что режиссёр в ковидном стационаре. Он добавил, что врачи сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Никита Михалков продолжает работать в московском драмтеатре. Режиссёр был на репетиции, но через несколько дней перестал отвечать на звонки, так как попал в больницу.