Актер «Интернов» Шаракоис заявил, что он стал звездой TikTok

Актер театра и кино Дмитрий Шаракоис, который известнен зрителям по роли Бориса Левина в популярном российском сериале «Интерны», завел в TikTok свой блог. Об этом сам артист написал в своей социальной сети.

«У меня сегодня праздник. Видос в TikTok набрал впервые 100 тысяч просмотров», — написал актер.

Также Дмитрий назвал себя звездой TikTok. Он пошутил, что напишет книгу, как стать популярным в нем.

Заметим, что в феврале 2020 года Шаракоис начал работать в Великобритании. Сначала актера утвердили на роль в рекламе одного напитка, а позже пригласили озвучивать ленту для Netflix.

Переехал российский артист в Лондон еще в 2018 году. Сперва он там подрабатывал строителем. Но параллельно направлял запросы на сотрудничество во все актерские агентства.