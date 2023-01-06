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Актриса Самбурская рассказала, как ее уволили из российского сериала за просьбу повысить зарплату

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Актриса Самбурская рассказала, как ее уволили из российского сериала за просьбу повысить зарплату
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Фото из открытых источников

Актриса Настасья Самдурская призналась, что она потеряла роль в одном из проектов в самом начале своей творческой карьеры. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в своем блоге в Instagram (владелец соцсети признан в России экстремистской и запрещен).

По словам знаменитой артистки, она принимала участие в телевизионном сериале «Обручальное кольцо». В многосерийном фильме  «снимали по 19 сцен ежедневно».

«Когда где-то через 300 серий я попросила повысить мне зарплату, то меня просто выписали из этого сериала», — секретничает Самбурская.

Добавим, что проект с участием Настасьи транслировался на отечественном телевидении с 2008 по 2012 год. Всего на экраны вышло 820 эпизодов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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