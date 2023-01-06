Андрей Малахов «снял» принца Гарри в своем шоу «Прямой эфир»

Телеведущий Андрей Малахов пошутил над принцем Гарри, который не так давно опубликовал свои мемуары о жизни в легендарной королевской семье Великобритании.

Шоумен разместил шуточное видео в своем Telegram-канале. В ролике принц Гарри «снялся» в телевизионном шоу Андрей Малахова «Прямой эфир» и даже «прошел» ДНК-тест, для того чтобы определить, действительно он является наследником короля Карла III.

Эти кадры ведущий выложил в ответ на громкое заявление внука Елизаветы II о том, что его отец постоянно шутил над тем, что Гарри — это не его родной сын.

«Ведь могло быть так», — написал телеведущий под размещенным видео.

Напомним, что Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу под названием «Запасной». В печатном издании он рассказывает о конфликтах в королевской семье, а также раскрывает ранее не известные детали своей биографии.