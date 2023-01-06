Читатели испанской газеты Marca восхитились выступлением фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей

Читатели известной испанской газеты Marca восхитились недавним номером российской фигуристки Камилы Валиевой. Девушка выступила в образе главной героини из сериала "Уэнсдей".

Журналисты журнала Marca опубликовали в соцсети видео выступления Валиевой, которое прошло еще в конце декабря. Ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров, а также 20 тысяч лайков всего-навсего за несколько часов.

Стоит отметить, что запоминающееся выступление 16-летней фигуристки во время завершающегося чемпионата Российской Федерации по фигурному катанию состоялось 25 декабря. Спортсменка полностью повторила на льду танец героини американской актрисы Дженны Ортеги. Кроме того, она повторила не только сам танец, но и образ в целом, в виде аналогичного вечернего платья в готическом стиле и черных косичек.

До этого этот танец который стал вирусным в Сети. Выступала Камила под музыку из телесериала и композицию Леди Гаги. Ранее и выступление Валиевой оценил авторитетный журнал Billboard.

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