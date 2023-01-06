Екатерина Шпица похвалила игру Сергея Гармаша и Елены Яковлевой в «Чебурашке»

Екатерина Шпица рассказала, чем ее удивила «Чебурашка». Актриса посмотрела новую картину вместе с 10-летним сыном Германом и призналась, что она боялась разочароваться в картине.

«Я стараюсь идти на фильм без каких-либо ожиданий, с более свежей почвой для впечатлений, чтобы не сравнивать ни с чем. Тут, согласитесь, это сложно. По трейлеру уже было ясно, что крокодила Гену мы не увидим, а мне было интересно, какое решение для персонажа выбрали создатели фильма», — отметила Шпица.

В итоге артистке понравился Геннадий в исполнении Сергея Гармаша, «захватив своей глубиной», а «интерпретация Шапокляк от Елены Яковлевой оказалась весьма любопытной».

Отрисовка Чебурашки, по мнению Екатерины, тоже оказалась обаятельной. Но самое главное — важные смыслы жизни каждого человека, которые были высказаны устами героев, считает актриса.

Чебурашка — это персонаж книги Успенского «Крокодил Гена и его друзья». По ее мотивам сняты четыре мультфильма. Первый вышел в 1969 году.