Финалистка шоу «Влюбись, если сможешь» Алина Рюмшина рассказала о своих отношениях с Биттуевым

Несколько дней назад закончился первый сезон проекта «Влюбись, если сможешь». Молодые люди искали свою вторую половинку в течении 3-х месяцев. Алина Рюмшина была в шоу с первого дня и стала его финалисткой. Самым большим призом для неё стала настоящая и взаимная любовь.

30-летняя знаменитость призналась, что решилась на участие в программе из-за того, что хотела найти своего мужчину. До телешоу у нее не было долго отношений, ведь ее сфера деятельности связана с женщинами.