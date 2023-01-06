«Фонтанка» назвала самые ожидаемые книги 2023 года от разных издательств

После ухода Джоан Роулинг и Стивена Кинга с русскоязычного рынка издатели начали беспокоиться о том, что они будут печатать, и читатели будут читать?

Опрос участников показал, что переводная литература продолжит выходить. Да и достойных российских новинок будет много. «Фонтанка» представила список самых ожидаемых книг 2023 года от разных издательств.

В их числе сборник «24 слова», авторы которого размышляют о прошлом и будущем, потерях, новых решениях, попытках не утратить самое ценное, роман Ханья Янагихара «До самого рая», книга Ричарда Пауэрса «Замешательство» о девяти людях, которые объединились для борьбы с уничтожением деревьев.

Заслуживает внимания легендарный и весьма противоречивый роман Элизабет Вуртцель «Нация прозака», который не успел выйти на русском языке до смерти автора, книга «Человеческое животное», издание Ольги Брейнингер «Слишком далеко», книга Квентина Тарантино «Cinema Speculation», а также книга «От Одиссея до Гарри Поттера» и «Ленинград Иосифа Бродского».