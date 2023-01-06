Юморист РФ Евгений Петросян опубликовал редкие снимки с сыном Ваганом от своей молодой жены

Евгений Петросян в 77 лет не перестает удивлять. Юморист продолжает выступать и строить семью с молодой женой Татьяной Брухуновой. У пары подрастает сын Ваган. Мальчику два года. Возлюбленная артистка делится семейными кадрами с наследником часто, чего не скажешь о самом Петросяне.

Но недавно комик решил сводить малыша в Большой московский цирк под руководством братьев Запашных. Евгений поделился снимками с сыном, который завороженно смотрел нат представление «Заколдованная» и познакомился со слоном.

«Хочу сказать огромное спасибо цирковому искусству, которое продолжает радовать. Наш, так называемый, легкий, хотя очень трудный жанр нужен людям для легкости на душе, в трудную годину и для облегчения. Артисты цирка талантливые, работяги. Бог храни всех! Ваган - театральный ребенок. В театре он ведет себя, как взрослый зритель. В цирке не побоялся покормить из рук слонов, лошадей и меня!» – написал Петросян.



