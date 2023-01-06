Кассовые сборы фильма «Аватар 2: Путь воды» достигли 1,5 миллиарда

Мировые кассовые сборы «Аватар 2: Путь воды» достигли отметки 1,5 миллиарда долларов. Таким образом проект полностью окупился и начал приносить создателям первую прибыль.

К слову, компания Disney, которой принадлежат права на блокбастер, после приобретения 20th Century Fox потратила около 350 миллионов долларов на создание ленты и около 100 миллионов долларов на маркетинг. При таких высоких ценах порог прибыльности составляет чуть меньше 1,5 миллиардов долларов. Это значит, что научно-фантастический фильм достиг своей точки безубыточности.

В идеале «Аватар 2: Путь воды» войдет в пятерку лучших кинофильмов всех времен, которые в прокате собрали не менее 2-х миллиардов долларов.

Если ему удастся достичь отметки в 2 миллиарда долларов, то Джеймс Кэмерон станет создателем 3-х из 6-ти самых кассовых лент в истории, включая первую часть «Аватара» (2,9 миллиарда), «Титаник» (2,2 миллиарда).