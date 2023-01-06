Кинотеатр в микрорайоне Родники Новосибирска показывает фильм «Аватар-2» в обход санкций США

Жители Новосибирска раскупили билеты на популярный фильм «Аватар: Путь воды». Это вторая часть легендарного блокбастера от Джеймса Кэмерона.

В мировом прокате картина вышла 14 декабря 2022 года. Длится она 3 часа 10 минут. Российские кинотеатры из-за наложенных санкций не смогли получить прокатное удостоверение на голливудские новинки. Поэтому все фильмы показывают в виде предсеансного обслуживания.

В Новосибирске премьеру науково-фантастической новинки можно посмотреть лишь в одном кинотеатре, а именно в микрорайоне Родники. Туда нереально дозвониться, билеты купить в онлайн-режиме тоже нельзя.

Люди стоят в живой очереди перед кассами. Сейчас мест в кинотеатр на просмотры после 5 января уже не осталось.

Не исключено, что «Аватар-2» можно посмотреть в крупных сетях, однако после рождественских праздников.