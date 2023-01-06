Наставники телешоу «Голос. Дети» Егор Крид и Баста повздорили во время слепых прослушиваний

На Первом канале продолжается вокальное шоу «Голос. Дети». В разгаре «слепые прослушивания». Свободных мест у наставников остается не так много.

Первой на сцену в последнем выпуске вышла Анна Доровская. Она исполнила песню «Течет Волга». Исполнение было настолько трогательным, что девочка заставила развернуться всех судей. Зрители тоже скандировали «Браво» и хлопали в ладоши. Егор Крид сразу принялся нахваливать участницу:

«Это было стильно, вкусно, а особенно концовка».

Но Баста начал спорить с ним. Мол, там нечего разделять — все было идеально.

«Нет, есть что выделять», — парировал ему один из Black Star.

42-летний рэпер не промолчал и прервал речь Егора:

«Подожди, ну хватит песок сыпать».

«Кто еще из нас песок сыпет, Василий», — подколол Крид.

В итоге конкурсантка выбрала команду Басты. От счастья он подпрыгнул и со свистом направился обнимать девочку.