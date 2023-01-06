Наставники телешоу «Голос. Дети» Егор Крид и Баста повздорили во время слепых прослушиваний

Первой на сцену в последнем выпуске вышла Анна Доровская. Она исполнила песню «Течет Волга». Исполнение было настолько трогательным, что девочка заставила развернуться всех судей. Зрители тоже скандировали «Браво» и хлопали в ладоши. Егор Крид сразу принялся нахваливать участницу:
Но Баста начал спорить с ним. Мол, там нечего разделять — все было идеально.
42-летний рэпер не промолчал и прервал речь Егора:
В итоге конкурсантка выбрала команду Басты. От счастья он подпрыгнул и со свистом направился обнимать девочку.
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