Netflix опубликовал тизер анонса второго сезона популярного сериала «Уэнсдэй»

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал на своем канале загадочный видеоролик с главной героиней фильма «Уэнсдэй». По мнению экспертов, это может являться тизером второго сезона телесериала.

В коротком ролике актриса Дженна Ортега, которая сыграла Уэнсдэй Адамс, печатает слово END (что означает в переводе с английского «конец») в конце со знаком вопроса. Поклонники сразу же поняли, что речь идет о продолжении легендарного фильма.

Стоит сказать, что в настоящее время второй сезон «Уэнсдей» официально еще не анонсировали. Однако уже известно, что продюсеры начали подбор необходимых локаций и ведут переговоры со сценаристами.

Премьера первого сезона, в который вошли восемь эпизодов, состоялась 23 ноября минувшего года. Ранее в Сети появилась информация о том, что второй сезон «Уэнсдей» не выйдет на Netflix, а будет показан на другой платформе.

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