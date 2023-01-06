Общественник Соловейчик назвал «неудачным» качество уборки снега в Петербурге

В Петербурге качество уборки улиц от снега и наледи «неудачное». Таким мнением поделился представитель движения гражданских инициатив, политолог и общественник Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что 6 января в мегаполисе практически невидно ни снегоуборочных машин, ни дворников. Он возмутился неспособностью команды губернатора Александра Беглова и Смольного организовать работу по очистке городских территорий.

Общественник также предупредил, что после первой оттепели и наступивших морозов на дорогах и тротуарах может появиться слой льда. В связи с этим петербургские травмпункты, вероятно, будут переполнены пострадавшими горожанами.

«Пошел снегопад, ну где-то уже начиная с третьего числа, и мы не видим на улицах ни техники, ни дворников. Снег копится, а если он опять в соответствии с Питерской погодой растает – нас ждут гололед и очереди в травмпункт», — заявил Соловейчик.

Напомним, что жители Северной столицы массово жалуются на сугробы и обледенелые тротуары. Однако администрация Беглова продолжает игнорировать ситуацию.