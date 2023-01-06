Певица РФ Анна Семенович призналась в желании завести гарем

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи
Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в
Звезда «Реальных пацанов», актер Николай Наумов ответил на все обвинения в свою сторону в поддержке Украины. Свой комментарий артист дал на личной
Звезда популярного телевизионного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко бесследно пропала. Она впервые не приехала на свой спектакль «Гвоздь сезона, или
Николай Наумов, который прославился ролью Коляна в сериале «Реальные пацаны», оказался втянут в скандал с корпоративом в ОАЭ. Дело в том, что
Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время украинского обстрела. Зовут мужчину
Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура
Бывший глава Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков утверждает, что российские военные не понимают, за что они воюют. Об
Научный журнал Neurology опубликовал новую исследовательскую работу от американских неврологов. Ученые выяснили, что существует вещество, способное
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