Певица РФ Анна Семенович призналась в желании завести гарем

Известная российская исполнительница Анна Семенович известна поклонникам своей очень эффектной и яркой внешностью. Пышногрудая сладкоголосая артистка привлекала мужчин во всей стране.

Многие из представителей сильного пола делают ей реальные предложения руки и сердца. На днях Анна откровенно призналась в социальных сетях, что она могла бы сделать с мужчинами гарем.

У меня подобных запросов в вопроснике 15 штук. Я одна, вас 15. Вот теперь думаю, а может быть мне гарем из построить из мужей? И каждого поселить в отдельную комнату.

Стоит сказать, что певица заявила об этом в шутку. Сейчас Семенович состоится в серьезных отношения со своим возлюбленным. Она ни разу не показывала избранника общественности, а в ближайшее время также не готова сделать это.