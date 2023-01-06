Пригожин назвал «подставой» выходку Меладзе на концерте в Дубае

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи
Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в
В 2023 году выйдет немало российских сериалов, которые нельзя пропустить. Проекты обещают быть очень интересными и яркими. Зрители смогут увидеть
Известный продюсер решил проанализировать скандал, который возник вокруг певцов Валерия Меладзе и Олега Газманова после их ответов на провокации. Во
Захар Прилепин, знаменитый российский писатель и публицист, опубликовал новый пост на личной странице в соцсетях. Общественный деятель прошелся по
Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время украинского обстрела. Зовут мужчину
Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура
Бывший глава Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков утверждает, что российские военные не понимают, за что они воюют. Об
Киберсыщик Игорь Бедеров заявил о том, что после воссоединения России и Крыма хакерское сообщество раскололось. После начала СВО в соцсетях начали
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