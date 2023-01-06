Пригожин назвал «подставой» выходку Меладзе на концерте в Дубае

Иосиф Пригожин прокомментировал инцидент, который произошел с певцом Валерием Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае. В беседе музыкальный продюсер отказался развернуто говорить о произошедшем, но он назвал случившееся «подставой».

Напомним, громкий скандал вокруг одного из братьев Меладзе произошел после появления в Сети вирусного видеоролика, на котором исполнитель произносит «Героям слава» в ответ на лозунг одного из украинских поклонников.

При этом певец заявил, что в этот вечер остается «вне политики». После данной фразы в «Армии защитников Отечества» выступили с инициативой, согласно которой нужно не пускать в Россию артиста и лишить его гражданства.

Представители организации даже обратились в Следственный комитет РФ, а также Генпрокуратуру. Они уверены, что действиям Валерия необходимо дать законную и справедливую оценку.