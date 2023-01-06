Принц Гарри страдал от обморожения пениса после благотворительной экспедиции по Арктике

К выходу в свет готовится книга принца Гарри «Спейр». В печатном издании он откровенно рассказал о его прошлом. Так, герцог поделился, что во время свадьбы брата Уильяма и Кейт Миддлтон он страдал от обморожения пениса и от того, что он был обрезан.

По признанию герцога Сассекского, во время благотворительной экспедиции по Арктике он обморозил себе уши, щеки, половой орган. Прогулка эта продолжалась в течение 13 дней. В ходе экспедиции собрали два млн фунтов.

Принц вспомнил, что его отец выражал сочувствие обмороженным щекам и ушам, но лицо его беспокоило меньше всего. Позже Гарри обратился к врачу.

Также он затронул тему слухов о его обрезании. Мужчина сообщил, что журналисты ошиблись по этому поводу.

«Мама это запретила, а все говорили, хотя это абсолютная правда, что вероятность обморожения члена выше, если вы не обрезаны. Все эти истории были ложью, поскольку еще в детстве меня обрезали».



