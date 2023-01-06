Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»

Татьяна Кравченко, которая известна гражданам России по роли в популярном телевизионном сериале «Сваты», 4 января 2023 года должна была сыграть в спектакле. Театральное действие проходило в Санкт-Петербурге в рамках гастролей «Ленкома».

Но в последний момент актриса бесследно исчезла. Она перестала отвечать на звонки и не приехала на спектакль. Такое случилось в ее карьере впервые.