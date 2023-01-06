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Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»

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Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»
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Фото из открытых источников

Татьяна Кравченко, которая известна гражданам России по роли в популярном телевизионном сериале «Сваты», 4 января 2023 года должна была сыграть в спектакле. Театральное действие проходило в Санкт-Петербурге в рамках гастролей «Ленкома».

Но в последний момент актриса бесследно исчезла. Она перестала отвечать на звонки и не приехала на спектакль. Такое случилось в ее карьере впервые.

Однако Стархит сообщает, что сотрудники «Ленкома» позже смогли дозвониться до актрисы. Как проинформировали в театре, с Татьяной все хорошо и она уже вышла на связь.

При этом работники театра никаких комментариев касательно инцидента с ее исчезновением не дали. Хотя заверили, что Кравченко вновь выйдет на сцену 10 января. Актриса, которой исполнилось 69 лет, сыграет одну из ролей в спектакле «Женитьба». Кроме того, 17 января звезда выйдет на сцену и сыграет в постановке «Под одной крышей».


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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