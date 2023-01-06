Проваленная Смольным мусорная реформа попала в дайджест «Коммерсанта»

Журналисты издания «Коммерсантъ» включили мусорную реформу, проведенную в Петербурге, в дайджест главных тем в 2022 года. Нововведения Смольного заставили жителей города столкнуться с рядом проблем.

В результате проведенной реформы, начиная с 1 января 2022 года за вывоз мусора начала отвечать подконтрольная Смольному компания «Невский экологический оператор». Однако жителей города изменения не обрадовали, так как отходы стали неделями складироваться на площадках для мусора.

«Старт «мусорной» реформы и начало работы в Петербурге регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — АО «Невский экологический оператор» (НЭО) — ознаменовались мусорным коллапсом в нескольких районах города. Петербуржцы с первых дней нового года засыпали жалобами компанию и все причастные к этой проблеме организации», — говорится в материале «Коммерсантъ».

Ряд экспертов полагает, что ошибки в работе НЭО связаны с ошибочным целеполаганием и неэффективной политикой Смольного.