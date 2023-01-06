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Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить

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Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить
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Фото из открытых источников

В 2023 году выйдет немало российских сериалов, которые нельзя пропустить. Проекты обещают быть очень интересными и яркими.

Зрители смогут увидеть продолжение полюбившихся проектов. Это второй сезон драмы «Ваша честь», третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», заключительная часть «Тест на беременность». Также вернется на экраны «Пищеблок», «Содержанки», «И снова здравствуйте».

Подготовлены создателями и интересные новинки. Речь идет о сериале «Игра головой», российско-белорусской драме «Полчаса до весны», сериале «Кеша». Еще одна новинка - это сериал «Гнать» и «Трепачи».

Кинопоиск покажет сериал «Король и Шут», платформа НТВ - многосерийный фильм «ГДР» и «Плевако», а на платформе Иви выйдет «Разрешите обратиться».

Также стоит ожидать сериалы «Жить жизнь», «Комплекс Бога» и «Васнецова». Не оставят равнодушными такие проекты как «Фишер», «Актрисы» и «Любовь Советского Союза». 

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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