Yandex.RTB

Садальский осудил Кравченко за ее отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге

Image 16+
Садальский осудил Кравченко за ее отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко едва чуть не сорвала запланированный спектакль со своим участием в Санкт-Петербурге. Звезда РФ взяла и не приехала на действие в город на Неве.

Напарник и коллега Стас Садальский был шокирован таким поведением артистки, которая должна была сыграть роль в «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». Замену Татьяне нашли буквально в последний момент - за два часа до начала спектакля. Отыграв в новом составе, Садальский выдохнул и признался, что на самом деле получилось круто. Его коллеги выложились по максимуму, а Зоя Буряк, которая подменила пропавшую Кравченко, доказала в очередной раз свой профессионализм. Однако актер сделал заявление о том, что он увольняет Татьяну Кравченко.

«Фантастические партнеры – это Соня Куцерубова и Дима Воронин, которые взяли себя в руки, сыграли как в последний раз. Ребята, вы просто – герои! Хотя, почему в последний раз! Играть мы, конечно же, будем. Но без срывальщицы», - написал Саальский в Telegram-канале.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Читатели испанской газеты Marca восхитились выступлением фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей

Сегодня, 11:20

Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить

Сегодня, 11:07

Садальский осудил Кравченко за ее отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге

Сегодня, 10:53

Кассовые сборы фильма «Аватар 2: Путь воды» достигли 1,5 миллиарда

Сегодня, 10:42

Кинотеатр в микрорайоне Родники Новосибирска показывает фильм «Аватар-2» в обход санкций США

Сегодня, 10:35

За первые три дня проката фильм «Чебурашка» собрал более 1 млрд рублей

Сегодня, 10:28

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» Гайдая стала самым популярным фильмом в 2022 году

Вчера, 20:57

Концерт иноагента Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Вчера, 19:50

Альбине Джанабаевой прилетело из-за супруга Валерия Меладзе, который защищал Украину на Новый год

Вчера, 19:43

Жена Никиты Михалкова Татьяна не подтвердила слухи о тяжелом состоянии кинорежиссера

Вчера, 19:40

Ольга Бузова забыла слова собственной песни на шоу Comedy Club

Вчера, 19:21

Отоларинголог Жиляева рекомендовала лечить насморк промыванием полости носа

Вчера, 18:59

«МедикФорум»: Специалисты назвали основные причины, разрушающие женскую психику

Вчера, 18:47

Вышел дебютный трейлер фильма «Восстание зловещих мертвецов»

Вчера, 18:22

Вышел трейлер комедийного фильма «Ренфилд» с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Вчера, 18:11

Татьяна Буланова выходит замуж за бизнесмена моложе ее на 19 лет

Вчера, 18:03

«Валите из России!»: Альбине Джанабаевой прилетело из-за Валерия Меладзе, защитившего Украину

Вчера, 16:14

Проживающая в США актриса Елена Соловей прокомментировала слова Пугачевой о Михалкове

Вчера, 16:08

Галкин произнес известный украинский лозунг на своем концерте в Дубае

Вчера, 15:56

Американский ремейк «Иронии судьбы» попал в ТОП-10 фильмов в почти 100 странах мира

Вчера, 15:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора
  • 4-01-2023, 12:36

Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге
  • 4-01-2023, 15:27

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи

Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»
  • 3-01-2023, 14:08

Стрелков: В текущей ситуации РФ находится в «полном цуцванге»

Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков. Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают

Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора
  • 4-01-2023, 12:36

Особенности свиного гриппа H1N1 в Свердловской области перечислили доктора

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при

Олег Газманов с семьей срочно покинул ОАЭ после инцидента на концерте
  • 3-01-2023, 13:01

Олег Газманов с семьей срочно покинул ОАЭ после инцидента на концерте

После недавнего новогоднего корпоратива в Дубае Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной срочно уехали из ОАЭ и вернулись в Россию. Вероятно,

Пермский актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов опроверг обвинения в поддержке Украины
  • 3-01-2023, 17:12

Пермский актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов опроверг обвинения в поддержке Украины

Звезда «Реальных пацанов», актер Николай Наумов ответил на все обвинения в свою сторону в поддержке Украины. Свой комментарий артист дал на личной

Новости партнеров
Новости партнеров
Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз
  • Вчера, 14:28

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В

МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака
  • 4-01-2023, 19:29

МК: Установлена личность военного врача, спасшего десятки человек в больнице Токмака

Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время украинского обстрела. Зовут мужчину

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области
  • Вчера, 15:27

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура

Остались только на фотографиях. Какие здания снесли в Санкт-Петербурге в 2022 году
  • 3-01-2023, 13:38

Остались только на фотографиях. Какие здания снесли в Санкт-Петербурге в 2022 году

Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция