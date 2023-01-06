Садальский осудил Кравченко за ее отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко едва чуть не сорвала запланированный спектакль со своим участием в Санкт-Петербурге. Звезда РФ взяла и не приехала на действие в город на Неве.

Напарник и коллега Стас Садальский был шокирован таким поведением артистки, которая должна была сыграть роль в «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы». Замену Татьяне нашли буквально в последний момент - за два часа до начала спектакля. Отыграв в новом составе, Садальский выдохнул и признался, что на самом деле получилось круто. Его коллеги выложились по максимуму, а Зоя Буряк, которая подменила пропавшую Кравченко, доказала в очередной раз свой профессионализм. Однако актер сделал заявление о том, что он увольняет Татьяну Кравченко.

«Фантастические партнеры – это Соня Куцерубова и Дима Воронин, которые взяли себя в руки, сыграли как в последний раз. Ребята, вы просто – герои! Хотя, почему в последний раз! Играть мы, конечно же, будем. Но без срывальщицы», - написал Саальский в Telegram-канале.