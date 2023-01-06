Садальский осудил Кравченко за ее отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге

Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи
Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков. Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают
Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
После недавнего новогоднего корпоратива в Дубае Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной срочно уехали из ОАЭ и вернулись в Россию. Вероятно,
Звезда «Реальных пацанов», актер Николай Наумов ответил на все обвинения в свою сторону в поддержке Украины. Свой комментарий артист дал на личной
В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В
Названо имя военного врача, который десятки людей спас в больнице Токмака (Запорожская область) во время украинского обстрела. Зовут мужчину
Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура
Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция
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