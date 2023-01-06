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Следя за выступлением Григория Лепса в Сочи, зрители восхитились сдержанностью певца

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Следя за выступлением Григория Лепса в Сочи, зрители восхитились сдержанностью певца
Знаменитости
Фото из открытых источников

Григорий Лепс побывал в Сочи, где выступил с большим сольным концертом. На удивление многочисленных поклонников, скандальный певец вел себя очень сдержанно. На этот раз артист не кидал микрофон и очки.

Как пишут телеграмм-каналы, ведущий шоу "Голос" отлично выглядит после празднования новогодних праздников. Фанаты после выступления поддержали любимца хвалебными комментариями.

Молодец, вновь креативит. Да и выглядит свежо.

Что, даже не пьяный? Наверное завязал.

Боялась, что на этот раз микрофон тоже полетит. Но пронесло.

Концерт состоялся 4 января 2023 года в Роза Холл. Следующее выступление знаменитый исполнитель планирует организовать уже 14 февраля 2023 года в Ростове-на-Дону. Стоимость билета составляет от 3000 рублей.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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