Следя за выступлением Григория Лепса в Сочи, зрители восхитились сдержанностью певца

Григорий Лепс побывал в Сочи, где выступил с большим сольным концертом. На удивление многочисленных поклонников, скандальный певец вел себя очень сдержанно. На этот раз артист не кидал микрофон и очки.

Как пишут телеграмм-каналы, ведущий шоу "Голос" отлично выглядит после празднования новогодних праздников. Фанаты после выступления поддержали любимца хвалебными комментариями.

Молодец, вновь креативит. Да и выглядит свежо. Что, даже не пьяный? Наверное завязал. Боялась, что на этот раз микрофон тоже полетит. Но пронесло.

Концерт состоялся 4 января 2023 года в Роза Холл. Следующее выступление знаменитый исполнитель планирует организовать уже 14 февраля 2023 года в Ростове-на-Дону. Стоимость билета составляет от 3000 рублей.