StarHit проинформировал, как живет Людмила Путина после развода с президентом России

Расторжение брака Владимира Путина и его супруги Людмилы состоялось еще в 2013 году. Прожили они вместе 30 лет. Жена президента России говорила после расставания, что ее супруг сильно загружен работой, а дети взрослые. Ей на самом деле публичность всегда была чужда. В итоге каждый стал строить личную жизнь.

Через несколько лет после развода в СМИ появилась информация, что Людмила Александровна тесно общается с главой Центра развития межличностных коммуникаций. Ее вместе с Артуром Очеретным видели вместе в лондонском аэропорту. Но сама женщина никак не подтверждала слухи.

Экс-жена президента РФ сейчас продолжает общественную деятельность. На ее счету много наград, почетных званий.

По словам самого Владимира Владимировича, они сохранили дружеские отношения, а также продолжают часто общаться, пишет StarHit.