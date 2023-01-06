Стримерша Kalei призвала зрителей последовать ее примеру и отказаться от просмотра порнографии

Популярная стримерша Калей «Kalei» Реней из FaZe Clan, на канал которой подписаны 600 тысяч человек, призвала своих подписчиков отказаться от просмотра порно, поскольку это положительно влияет на жизнь. Об этом она написала в своем Twitter.

23-летняя девушка пояснила, что предлагает поклонникам последовать ее примеру.

«Я бросила смотреть порно 8 месяцев назад. Хожу сейчас на вечеринки каждые выходные, меня практически нет дома. Наслаждаюсь жизнью».

По словам стримерши, после отказа от порнографии ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Она купила себе новое авто, начала много зарабатывать, весной 2023 года планирует приобрести огромный дом.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на такое предложение блогерши. Некоторые фанаты посчитали, что призыв Kalei имеет под собой основания, поскольку такая привычка может мешать добиваться новых достижений. Но другие подписчики подвергли критике этот твит.



