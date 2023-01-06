В Екатеринбурге продают картошку из Белоруссии по сто рублей за килограмм

В Екатеринбурге местные жители нашли самый дорогой картофель. Продают его в одной из торговых сетей аж по 100 рублей за килограмм. Это, к слову, дороже бананов, которые в этом магазине можно купить по 87 рублей за один килограмм. За 102 рубля там же можно приобрести один килограмм яблок.

Дорогущие клубни картофеля привезли из Белоруссии, их вымыли и упаковали. Именно поэтому, возможно, за них просят так много. Хотя стоит сказать, что еще накануне белорусский картофель, правда от другого производителя, продавали намного дешевле - по 56 рублей за кило. С чем связана такая большая разница, неизвестно.

По словам одного жителя, картофель на самом деле очень вкусный и очень качественный. Однако платить по 300 рублей за упаковку, в которой 3 кг, это перебор, считает он.