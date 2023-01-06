Восхищение европейцев выступлением фигуристки Валиевой показало, что отмена русских - это фикция

Выступлением известной российской фигуристки Камилы Валиевой под композицию из телесериала «Уэнсдей» восхитились простые граждане Португалии и Испании. Реакция зрителей Европы на выступление спортсменки из России доказала, что простой народ не видит в русских только зло, и что отмена русских - это фикция.

В Telegram-канале испанской газеты "Marca" появилось видео выступления Валиевой. Олимпийская чемпионка представила программу под хит из нашумевшего фильма "Уэнсдей".

Камила повторила в номере танец главной героини. Только исполнительница главной роли Дженна Ортега танцевала в холле, а фигуристка исполнила этот танец на льду.

Примечательно, что всего за несколько часов видеоролику удалось набрать 300 тысяч просмотров и более 100 комментариев. Поделиться своими впечатлениями после просмотра в основном решили испанцы и португальцы.