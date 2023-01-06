За первые три дня проката фильм «Чебурашка» собрал более 1 млрд рублей

Лишь за первые три дня проката новая версия «Чебурашки» перевалила за 1 млрд рублей, поставив абсолютный рекорд. Ранее подобное достижение было у сиквела «Последний богатырь», но для этого понадобилось шесть дней.

В копилке у «Чебурашки» в настоящее врнемя есть 1,336 млрд рублей, для сборов учитываются данные превью-показов. До этого лента установила рекорд за 2 января (это более 360 млн рублей), обогнав предыдущего победителя - экранизацию Assassinʼs Creed на целых 35%.

В общем и целом, «Чебурашка» дважды попал в ТОП-5 самых кассовых кинофильмов на новогодних праздниках. На первое место за второй день показа, на четвёртое за первый день (около 225 млн рублей).

При этом рекордсменом первого дня пока что остаётся «Кредо убийцы» (326 млн рублей). На втором месте - мультфильм «Иван-царевич и серый волк 5» (236 млн рублей), на третьей строчке кинокомедия «Непослушник 2» (порядка 338 млн рублей).