49-летняя певица РФ Наташа Королева отметила Новый год без мужа-стриптизера Сергея Глушко

Известная певица Наташа Королева встретила Новый год без своего мужа Сергея Глушко. Как и многие коллеги, 49-летняя певица решила поработать в канун праздника. Он провела концерт на частной вечеринке.

Вместе с артисткой на сцене появился ее сын Архип Глушко. 20-летний наследник помог Наташе исполнить песню "Я тебе, конечно, верю". Но, как отмечают присутствующие зрители, раньше Королева выступала с песней вместе с супругом-стриптизером. Но на этот раз рядом со звездой не было Сергея.

В полночь певица за кулисами корпоратива сняла видеопоздравление для поклонников. В кадр попал сын с девушкой и музыканты. Тарзана на видеоролике опять не было.