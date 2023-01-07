51-летняя ведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в бикини на пляже в Омане

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева на новогодние праздники решила отправиться в Оман. Знаменитость регулярно делится со своими поклонниками фото с отдыха на песчаных пляжах.

В этот раз в своих социальных сетях 51-летняя теледива опубликовала новый снимок, на котором позирует на фоне Аравийского моря. Облачилась блондинка в голубой купальник, который лишь подчеркнул стройную фигуру Леры. Свой образ Кудрявцева дополнила стильными очками.

Интернет-пользователи оставили много восторженных комментариев по поводу физической формы ведущей. Некоторые подписчики отметили, как при росте 167 сантиметров знаменитости удается держать вес на отметке всего 50 килограммов.

По словам Леры, дело в быстром метаболизме и активном дне. Другим достаточно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, газировки, консервов, снеков. Но в праздники она тоже может позволить себе некоторые гастрономические излишества, и при этом ни о чем не сожалеть.