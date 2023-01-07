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Столтенберг сделал заявление о международной ситуации

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Столтенберг сделал заявление о международной ситуации
В Мире
Фото из открытых источников

Секретарь НАТО Столтенберг сделал заявление о геополитической ситуации на фоне более тесного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской народной республикой. Он считает, что курс политического руководства этих двух государств направлен на изменение международной системы отношений, сложившейся за последние десятилетия под значительным влиянием западных государств.

Столтенберг полагает, что Россия и Китай не принимают тех принципов в политике и международных отношениях, которые проводят США и европейский союз. Эти принципы он обозначает как демократические и считает, что РФ и КНР стремятся перестроить по-своему систему геополитики. 

Столтенберг заявил об этом на конференции в Норвегии и добавил, что в этой ситуации западным государствам, входящим в НАТО, следует сплотиться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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