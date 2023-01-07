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В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО

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В немецком издании опубликована статья, в которой сравнивается политика Путина и Горбачева по отношению к НАТО
В Мире
Фото из открытых источников

В немецком издании «Junge Welt» опубликована статья, в которой сравнивается внешняя политика Советского союза при политическом руководителе Горбачеве и Российской Федерации при президенте Путине. В материале доказывается, что Путин сделал выводы из отношений СССР и западных государств в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Тогда, указано в публикации, Горбачев согласился с распространением влияния НАТО на Восточную Европу и не принимал мер для противодействия этому. Однако Путин проанализировал дальнейшую внешнюю политику западных государств, когда произошло включение в состав блока новых государств на востоке Европы. Российский президент, отмечено в статье, сделал выводы и проводит курс на противодействие НАТО.

«Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек этот урок», – написано в публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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