Политолог Марков выразил мнение о Маккарти

Политолог Марков поделился своим мнением в публикации в телеграм-канале о новом руководителе нижней палаты американского законодательного органа. Им был избран представитель республиканской партии Кевин Маккарти. Всего в палате представителей конгресса, после того как ее состав изменился 4 января по официальным итогам выборов 8 декабря, было проведено 15 туров голосования по вопросу назначения нового спикера. Только с 15 раза был избран Маккарти.

Комментируя результат голосования, Марков отметил, что, по его мнению, новый спикер в политическом отношении не выделяется чем-либо. Поэтому эксперт охарактеризовал его как компромиссного политика, устраивающего разные американские политические силы.