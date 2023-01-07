Байден не стал отвечать на вопросы журналистов

Американское издание The Hill сообщает, что президент США Байден не стал отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после недавнего выступления и отправился в свою резиденцию.

Политический руководитель американского государства на официальном мероприятии перед журналистами говорил о событиях прошлого года, когда в Вашингтоне демонстранты штурмовали правительственное здание. После этого, как обычно, представители СМИ намеревались задавать ему уточняющие вопросы, однако Байден не стал их дожидаться и отвечать, но направился к вертолету.

Журналисты вслед ему говорили, чтобы он подождал, но президент США не вернулся: взойдя в вертолет, отправился в свою резиденцию в штате Делавер.