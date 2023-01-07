Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с будущим мужем Дмитрием

Анастасия Волочкова решила обмануть поклонников и прифотошопила возлюбленного мужчину к фото с отдыха. Но внимательная общественность сразу же забеспокоилась за отношения знаменитости. Пользователи всполошились, а состоится ли столь долгожданная свадьба с неким кондитером Дмитрием.

Танцовщица рванула на новогодние каникулы на Мальдивы. Балерина не стесняясь сравнивает райские острова со своей дачей и, когда приезжает сюда, не отказывает в удовольствиях.

Внимательные фанаты сразу же заметили неладное. Оказывается, что на Мальдивы Волочкова отправилась одна без жениха. Мужчине не хватило денег на поездку или возможно у пары случился разлад в преддверии свадебного торжества?

Сама звезда ситуацию эту никак не прокомментировала, однако выложила неоднозначный снимок, где растянулась в шпагате возле пальмы. Своего «Деда Мороза» она вырезала со старого фото и приклеила на новый фон.



