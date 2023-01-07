Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами Киргизии и РФ

Артиллерист ДНР из Марокко вместе с известными рэперами из РФ и Киргизии в перерывах между боями на передовой читает рэп на позициях российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Патриотичными текстами артисты поднимают боевой дух у солдат, пишет Лайф.

Марокканец по имени Хамза познакомился с нынешней супругой из Донецка в социальных сетях. До этого мужчина служил в армии на родине, он также занимался музыкой, снимал кинофильм, однако после того, как съездил на Донбасс, то решил встать на защиту этого региона.

На позициях марроканец встретился с рэпером Павлом Романюком (Паром) и кыргызстанским певцом Медером Кадыровым (L'Zeep), которые оказались на фронте по зову своего сердца. Несмотря на многочисленные обстрелы и напряженную обстановку парни в полевых условиях продолжают заниматься музыкальным творчеством. Они устраивают рэп-батлы в поддержку СВО, а их зрителями являются боевые товарищи.