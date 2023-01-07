Cадальский заявил, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко пропала из-за злоупотребления алкоголем

Несколько дней назад народная артистка РФ Татьяна Кравченко заставила не на шутку поволноваться своих поклонников и руководство театра. Она не появилась на выездном спектакле в Санкт-Петербурге.

Экс-партнер звезды по спектаклю Стас Садальский высказал собственное мнение о том, что такой поступок актрисы мог произойти из-за её злоупотребления алкоголем.

Когда в былые годы снималась лента «Тринадцать», Николай Крючков срывал работу всей съёмочной группы (так, как одна моя партнерша). Случалось это вследствие чрезмерного увлечения алкоголем. Рассерженный режиссер Ромм не выдержал, он отправил Крючкова в Москву. Фильм вышел в хиты кинопроката, но Крючкова из-за его пьянства не было в титрах даже. Хотя с сожалением, но тоже расстался со своей замечательной партнершей, — написал Садальский на страницах соцсети.

Напомним, именно Стас первым сообщил о пропаже коллеги по антрепризе. Позже представители Ленкома, где служит 69-летняя актриса, заявили, что с Кравченко все хорошо и она выйдет скоро на сцену.