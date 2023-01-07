Компания «Конкорд» помогла пленному бойцу ВСУ передать семье поздравления с Рождеством

Украинский военнослужащий Александр Осадчук пропал из поля зрения родственников. Близкие забили тревогу и обратились за помощью на горячую линию «Спроси Вагнер», после чего бойца ВСУ удалось разыскать пресс-службе компании «Конкорд» (основана бизнесменом Евгением Пригожиным).

Оказалось, что солдат попал в плен. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что с ним хорошо обращаются — поят, кормят и ни на что не агитируют. По словам Осадчука, допрос проводился лишь один раз. Он по-прежнему не теряет надежды вернуться домой.

Боец ВСУ также обратился к родственникам по случаю Рождества. Он поздравил близких с праздником и попросил передать бабушке, что сейчас отдыхает во Львове. Он подчеркнул, что это — ложь во благо.

«С наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом. Я мысленно был с вами. Понимаю, конечно, что переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо», — отметил Осадчук.

Ранее стало известно, что ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня в зоне боевых действий. Рождественское перемирие продлится до 00:00 7 января. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.