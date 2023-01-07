Кремль показал необычные фотографии Владимира Путина на Рождество в Благовещенском соборе Кремля

В Сети появилось сообщение о том, что президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан, граждан РФ, празднующих Рождество Христово, а также были опублкиованы фотографии главы государства на рождественском богослужении.

На опубликованных Кремлем фото Владимир Владимирович во время службы находится в качестве прихожанина в Благовещенском соборе Московского Кремля, но в полном одиночестве.

Глава государства сказал, что «светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления», а также «служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость».

Путин также отметил «с глубоким удовлетворением» вклад православной церкви и других христианских конфессий «в единение общества».