Yandex.RTB

Ксения Собчак сообщила, что известный кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации

Image 16+
Ксения Собчак сообщила, что известный кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации
Знаменитости
Фото из открытых источников

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации. Такой пост телеведущая опубликовала вечером 6 января в Telegram-канале Кровавая барыня.

Собчак пожелала режиссеру здоровья, долголетия, рассказав о его значимости для культуры и лично президента Владимира Путина.

Михалков в реанимации. Скажу, что желаю ему здоровья, долголетия, невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич – это единственный из всех деятелей культуры, который имеет многолетний, прямой «доступ к телу». Для Владимира Путина, который раньше был тоже занят более важными делами, чем «культура» (а сейчас вообще), Михалков был культурой. Он от него получал все новости из данной сферы. Вся система выстроена под Никиту Сергеевича, во всех сферах есть близкие ему люди. Его уход (надеюсь что позже, а не раньше) будет как кончина Сталина для этой области. Любимова и Бурляев, масса других важных фигур без Михалкова – это другое дело. Новый доступ к телу не даст никто. Из тех, у кого он уже есть, кто сможет занять это место? Никто.

О том, что Михалков попал в больницу, написали накануне. Говорилось о госпитализации режиссера в тяжелом состоянии в больницу с ковидной пневмонией.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Собчак отреагировала на хейт в свой адрес после рассуждения о смерти режиссера Михалкова

Сегодня, 12:59

Владимир Пресняков-младший пообещал отдать гонорары с концертов в поддержку участников российской СВО

Сегодня, 12:52

Артиллерист из Марокко читает рэп на передовой в зоне СВО с артистами Киргизии и РФ

Сегодня, 12:46

Наташа Королева отмечает Рождество в США с мамой, поддерживающей Украину

Сегодня, 12:09

Публицист Шахназаров раскритиковал Собчак за высказывание о состоянии здоровья Михалкова

Сегодня, 11:59

49-летняя певица РФ Наташа Королева отметила Новый год без мужа-стриптизера Сергея Глушко

Сегодня, 11:50

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в бикини на пляже в Омане

Сегодня, 11:40

Муж беременной певицы и ведущей РФ Ольги Орловой Валерий отказался носить обручальное кольцо

Сегодня, 11:34

«МК»: Из-за россиян в Казахстане начался настоящий дефицит машин

Сегодня, 11:10

Ксения Собчак сообщила, что известный кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации

Сегодня, 10:47

Кремль показал необычные фотографии Владимира Путина на Рождество в Благовещенском соборе Кремля

Сегодня, 10:38

Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

Сегодня, 10:30

Саратовская школьница виртуозно спела о Волге в шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Сегодня, 10:23

Cадальский заявил, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко пропала из-за злоупотребления алкоголем

Сегодня, 10:15

Пригожин назвал «подставой» выходку Меладзе на концерте в Дубае

Вчера, 22:36

Егор Крид и Баста поругались из-за выступления участницы вокального шоу «Голос. Дети»

Вчера, 22:28

Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь с сотрудниками «Ленкома»

Вчера, 21:11

Актёр Адабашьян: Врачи до сих пор не поставили диагноз режиссёру Михалкову

Вчера, 21:04

Восхищение европейцев выступлением фигуристки Валиевой показало, что отмена русских - это фикция

Вчера, 17:24

Следя за выступлением Григория Лепса в Сочи, зрители восхитились сдержанностью певца

Вчера, 17:17

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге
  • 4-01-2023, 15:27

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи

  • 4-01-2023, 15:14

Боец из ЧВК «Вагнер» из Свердловской области погиб на спецоперации

Сергей Молодцов погиб во время спецоперации на Украине. По предварительной информации, 46-летний солдат из Серова (Свердловская область) входил в

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз
  • 5-01-2023, 14:28

Житель Екатеринбурга не смог дозвониться до сотрудников ГИБДД 135 раз

В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В

Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить
  • Вчера, 11:07

Россиянам рассказали о 15 отечественных телесериалах 2023 года, которые нельзя пропустить

В 2023 году выйдет немало российских сериалов, которые нельзя пропустить. Проекты обещают быть очень интересными и яркими. Зрители смогут увидеть

МК: Промоутер проинформировал о главной ошибке в инцидентах с артистами Меладзе и Олегом Газмановым
  • 4-01-2023, 19:31

МК: Промоутер проинформировал о главной ошибке в инцидентах с артистами Меладзе и Олегом Газмановым

Известный продюсер решил проанализировать скандал, который возник вокруг певцов Валерия Меладзе и Олега Газманова после их ответов на провокации. Во

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге
  • 4-01-2023, 15:27

Жену российского генерала Колотовкина преследуют в соцсетях после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала ВС РФ, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области
  • 5-01-2023, 15:27

E1.ru: Синоптики предупредили о сильных морозах в Свердловской области

Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева
  • Вчера, 11:23

Журналистка Соколовская заявила, что больше не хочет участвовать в передаче Соловьева

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах
  • 5-01-2023, 15:09

Киберсыщик Игорь Бедеров раскрыл тайны украинских диверсий в российских городах

Киберсыщик Игорь Бедеров заявил о том, что после воссоединения России и Крыма хакерское сообщество раскололось. После начала СВО в соцсетях начали

Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года
  • 4-01-2023, 22:09

Синоптики рассказали, что 6 января 2023 в РФ начнется «ужас», которого не было с 1892 года

Синоптики рассказали о резких погодных переменах, которые ожидаются в ближайшие дни в стране. По данным метеорологов, уже 6 января 2023 ожидаются