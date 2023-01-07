Ксения Собчак сообщила, что известный кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что кинорежиссер Никита Михалков находится в реанимации. Такой пост телеведущая опубликовала вечером 6 января в Telegram-канале Кровавая барыня.

Собчак пожелала режиссеру здоровья, долголетия, рассказав о его значимости для культуры и лично президента Владимира Путина.

Михалков в реанимации. Скажу, что желаю ему здоровья, долголетия, невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич – это единственный из всех деятелей культуры, который имеет многолетний, прямой «доступ к телу». Для Владимира Путина, который раньше был тоже занят более важными делами, чем «культура» (а сейчас вообще), Михалков был культурой. Он от него получал все новости из данной сферы. Вся система выстроена под Никиту Сергеевича, во всех сферах есть близкие ему люди. Его уход (надеюсь что позже, а не раньше) будет как кончина Сталина для этой области. Любимова и Бурляев, масса других важных фигур без Михалкова – это другое дело. Новый доступ к телу не даст никто. Из тех, у кого он уже есть, кто сможет занять это место? Никто.

О том, что Михалков попал в больницу, написали накануне. Говорилось о госпитализации режиссера в тяжелом состоянии в больницу с ковидной пневмонией.