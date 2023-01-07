Ксения Собчак сравнила возможную смерть тяжелобольного Никиты Михалкова с гибелью Сталина

Скандальная российская ведущая Ксения Собчак высказала жесткую реакцию на новости, появившиеся сегодня в Сети о том, что она якобы желает смерти легендарному кинорежиссеру Никите Михалкову. Новый пост журналистка опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ксения заверила всех в том, что она совсем не желает смерти Михалкову, который проходит лечение от ковидной пневмонии и испытывает трудности с дыханием в реанимации. Собчак подчеркнула, что в посте о режиссёре пожелала ему, напротив, здоровья и долголетия.

Журналистка то, что происходит, считает «королевством кривых зеркал». Ксения пишет, что авторы подобных заметок — глупые, подлые, необразованные люди.

«Вот как быть мне с этими всеми писаками? Что у них вместо сердца и головы?»

Отметим, ранее Ксения Собчак рассказала о том, что Никиту Михалкова в сфере российской культуры никто не может заменить и сравнила его возможную смерть с гибелью Сталина.