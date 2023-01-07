Ксения Собчак сравнила возможную смерть тяжелобольного Никиты Михалкова с гибелью Сталина

Украинская журналистка Соколовская подвергла критике политическую передачу, ведущим которой выступает Соловьев. Она заявила, что больше не
В Екатеринбурге мужчина попытался дозвониться до сотрудников ГАИ целых (!) 135 раз. Однако все попытки настойчивого горожанина оказались тщетны. В
Главный синоптик Свердловской области рассказала о январской погоде. По словам Галины Шепоренко, первые пять дней наступившего года температура
В новогодние праздники петербуржцы смогли увидеть комедию "Игра на вылет". Зрители думали, что примет участие в антрепризном спектакле актриса Лариса
В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить. «Квартет
5 января 2023 года выяснилось, что врачи диагностировали у режиссёра Никиты Михалкова грипп, из-за чего его доставили в больницу. Российские граждане
В 2023 году может быть принято решение о сокращении количества регионов в России за счет их объединения. Эксперты полагают, что такой шаг может
Военный эксперт, аналитик, директор музея ПВО, историк Юрий Кнутов в разговоре с журналистами МК высказал мнение по поводу возможности объявить
Депутат Государственной Думы, член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказался по поводу возможного рождественского
В Петербурге качество уборки улиц от снега и наледи «неудачное». Таким мнением поделился представитель движения гражданских инициатив, политолог и
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