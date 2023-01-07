«МК»: Из-за россиян в Казахстане начался настоящий дефицит машин

Казахстан в вопросе Украины занял нейтральную позицию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не будет помогать соседу обходить наложенные санкции.

«Мы получаем уведомления о санкциях со стороны Запада. Идет сложная и деликатная работа, которую называю прохождением между Сциллой и Харибдой», — сказал он.

Но после ухода из РФ зарубежных компаний и некоторых торговых марок, заполнять пустующие полки принялся Казахстан. Членство в ЕАЭС дает ряд бонусов: это и единое таможенное пространство, и территориальная близость. В Москву поставили бытовую технику, ноутбуки, смартфоны. Экспорт товаров вырос на целых 8,6%. Астана стала лидером по импорту в Россию среди всех стран экономического союза.

Немало заработал на санкциях казахстанский автопром. Дефицит комплектующих запчастей и уход европейских брендов подтолкнул граждан России покупать машины у своих соседей. С января по август поставки авто превысили 6,5 тысяч, что в 15 раз больше, чем за минувший год. Из-за ажиотажного спроса в Казахстане возник дефицит машин.

Однако в сентябре Астана неожиданно сделала поворот в сторону Запада. Торговлю с РФ перевели под санкционный контроль Америки.

«Без разрешения чиновников США соглашения не будут осуществляться. Цель — это не попасть под вторичные санкции», — сообщил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.