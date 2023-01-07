Муж беременной певицы и ведущей РФ Ольги Орловой Валерий отказался носить обручальное кольцо

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова в настоящее время находится в счастливом браке с бизнесменом Валерием. С мужчиной звезда эстрады познакомилась еще в 2019 году.

Недавно пара сообщила, что ожидает общего малыша. В социальных сетях артистка часто рассказывает подробности о своем интересном положении, а также показывает личные снимки, в том числе с супругом. Но внимательные подписчики заметили на фото, что Валерий никогда не носит обручальное кольцо. Один из поклонников поинтересовался, почему он отказывается соблюдать древние семейные традиции.

«Все деньги ушли на мое», - отшутилась Ольга.

Ранее Орлова неоднократно отвечала на подобные вопросы. По словам ведущей, Валерий не любит никакие украшения, поэтому она смирилась с желанием мужа.Кроме того исполнительница считает, что обручальное кольцо – не главное в отношениях между влюбленными.