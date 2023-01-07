Наташа Королева отмечает Рождество в США с мамой, поддерживающей Украину

На фоне СВО на Украине многие артисты переругались из-за различных политических взглядов. Но некоторым удалось сохранить хорошие отношения. Наташа Королева, которая осталась жить в России, тесно общается с матерью Людмилой Порывай.

Напомним, женщина резко высказывается в сторону РФ, отмечая, что она поддерживает действия Украины. Жить в Москве мать звезды не захотела, поэтому уехала в Америку.

Расстояние и разные взгляды не мешают родственницам тесно общаться. Встретить Рождество Наташа предпочла с матерью. На днях Королева прилетела в Майами. Для артистки это очень важный праздник, поскольку она считает, что невзирая ни на что, Рождество надо провести с родными людьми.

«Наступает Рождество, это праздник, который очень люблю, особенно почитаю», – написала певица в микроблоге.

Многие удивились, когда узнали, что исполнительница продолжает общаться с мамой. Неизвестно, поехал ли Сергей Глушко вместе с супругой. Ведь Тарзан является патриотом России и в последнее время не ладит из-за этого с тещей.