Перечислены главные российские кинофильмы 2023 года, которые невозможно пропустить

В Сети интернет появился список главных российских кинолент, которые появятся на экранах страны в 2023 году и которые невозможно пропустить.

«Квартет И» продемонстрирует собственный проект 2 февраля, который называется «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Через две недели, 16 февраля 2023 года, в кинотеатрах выйдет военная драма от Сергея Урсуляка «Праведник». В фильме офицер советской армии по заданию командования проводит беженцев-евреев через 1500 километров огня, болот, лесов, и спасает их от верной гибели.

14 февраля российские зрители могут пойти на просмотр ленты «Непослушная» с Александром Петровым. Фильм снят в стиле «50 оттенков серого» и рассказывает о знакомстве экоактивистки с успешным бизнесменом Матвеем, который еще и генеральный директор крупного строительного холдинга.

Николай Лебедев продемонстрирует историческую драму под названием «Нюрнберг». Лента освещает перипетии судебного процесса над фашистами после Второй мировой войны. 2 марта на экраны выйдет картина «Здоровый человек» о неравнодушном гражданине, успешном журналисте-атлете, который жил спокойной и размеренной жизнью, однако однажды стал очевидцем жуткой трагедии.



